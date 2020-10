FVD: geen politieke partij, maar een verdienmodel voor Baudet en Rob Rooken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vastgesteld dat Forum voor Democratie (FVD) niet in staat is te bewijzen hoeveel leden de partij vorig jaar had. Daar zijn mogelijk financiële consequenties aan verbonden: partijen krijgen subsidie op basis van het aantal leden.

FVD heeft nu tot 1 november de tijd alsnog de gevraagde gegevens te leveren. Lukt dat niet, dan volgt mogelijk een terugvorderingsprocedure.

Uit het verslag van BZ blijkt tevens dat FVD een donatie ter waarde van 355.000 euro ontving van een zakenman uit Hong Kong. Van een inwoner van Cyprus ontving de partij 50.000 euro. Politieke partijen moeten alle donaties van tenminste 4500 euro opgeven.

Uiteraard kreeg de vorig jaar uit de partij geschopte oprichter Henk Otten de schuld. Volgens FVD is a er niks aan de hand en b alles de schuld van Otten.

Otten sloeg onmiddellijk terug en publiceerde op Twitter een lijstje dat duidelijk maakt waarom FVD dergelijke enorme donaties goed kan gebruiken:

In het kader van de financiële transparantie hier overzicht van de TOP 10 betalingen aan mensen die bij #FVD betrokken zijn (tot en met april 2019). pic.twitter.com/E1N30TyTJP — Henk Otten (@hendrikotten3) October 9, 2020



Wat dan óók weer boeiende consequenties heeft:

Dat zou betekenen dat hij (alleen al op basis van deze neveninkomsten) ruim 20k van zijn Kamersalaris moet terugbetalen. pic.twitter.com/hlNXCBN5O4 — Antoon Kanis (@AntoonKanis) October 9, 2020



Vervolgens wordt het nóg boeiender:



Overigens wordt Baudet dus nog overtroffen door partijsecretaris Rob Rooken, die maar liefst 150.000 euro ving van FVD, maar voor dat geld niet in staat was een fatsoenlijke ledenadministratie bij te houden.