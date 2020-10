Sheriff vindt terroristen die gouverneur van Michigan wilden ontvoeren (en vermoorden) wel sympathiek

Volgens Dar Leaf, sheriff van Barry County, Michigan, zijn de terroristen die de gouverneur van Michigan wilden ontvoeren en vermoorden eigenlijk best sympathiek.

Leaf deelde tijdens protestmanifestaties tegen het coronabeleid van gouverneur Gretchen Whitmer het podium met enkele arrestanten. Volgens Leaf hadden de jongens geen kwaad in de zin. Whitner wordt door extreemrechtse complotgekken veel mensen verdacht van het plegen van strafbare feiten. Sinds wanneer mag je als burger een verdachte niet meer arresteren? Een burgerarrest is toch heel wat anders dan een ontvoering? Nou dan!

