Nida Den Haag noemt PVVers bruinhemden

Eindelijk een partij die durft te zeggen wat alle andere linkse partijen denken, maar niet durven zeggen, want Pim/slachtoffers van de globalisering/people who are hurtin’. De Haagse afdeling van Nida beschuldigde tijdens een raadscommissievergadering de VVD en Groep de Mos ervan samen te werken met de ‘bruinhemden’ van de PVV. De term ‘bruinhemden’ verwijst naar de nazi’s en meer specifiek naar de SA, de in bruine uniformen getooide knokploeg van de NSDAP.

Nida-woordvoerder Cecil Yilmaz reageerde met zijn beschuldiging op een motie van de PVV eerder deze week, waarin de schuld voor de woningnood in Den Haag bij bruine mensen immigranten werd gelegd. De motie kreeg de steun van GDM, Partij voor de Toekomst en VVD. Yilmaz: “Ik ga het toch maar een keer zeggen….Voor al die mensen die zich gisteren niet konden verweren tegen de racistisch drek in de motie en de bruinhemden van de PVV en hun vriendjes van Groep de Mos en de VVD”.

Uiteraard gingen de nazi’s en de met hen collaborerende conservatieven meteen volledig over de rooie. VVD’er Jan Pronk(!) loeide dat het steunen van een racistische motie je nog geen racist maakt: “Ik weiger om mij in de hoek te laten zetten van racisme en bruinhemden. Ik heb onze zorgen over de ongeremde groei van de stad willen uiten. Dit is gewoon schandalig!”.

Burgemeester Van Zanen probeerde de verhitte gemoederen tot bedaren te brengen met een oproep tot samenwerking (waaraan naar wij hopen door Nida geen gehoor wordt gegeven): “Als je van mening verschilt, dan moet je op de inhoud en de zaak reageren en niet op de persoon. We moeten werken aan een sfeer van samenwerking”.

Overigens haalde de motie van de PVV geen meerderheid in de raad.

Uitgelichte afbeelding: SA (voorloper PVV) op het Tempelhofer Feld in Berlijn, 1933 Von Bundesarchiv, B 145 Bild-P049613 / Weinrother, Carl / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5474852