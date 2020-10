Laaienlichterskartel FVD hield schenking van 25.000 euro geheim

Het Forum voor Democratie (FVD) hield een schenking van 25.000 euro geheim. Dat blijkt uit een onderzoek van Follow The Money (FTM) en KRO/NCRV’s Pointer.

De schenking is afkomstig van de louche advocaat Jan Louis Burggraaf:

Voormalig topadvocaat Jan Louis Burggraaf is orthodox christen die op zondagen het liefst twee keer naar de kerk gaat en groot supporter van #FvD. Hij is ook een stiekemerd die mogelijk valsheid in geschrifte pleegde. https://t.co/A2ApZS6KWI pic.twitter.com/7MSVli2BzS — Eric Smit (@EricChrSmit) October 14, 2020



Burggraaf maakte op 22 november 2018 12.000 euro over naar een ING-rekening op naam van de denktank van Forum voor Democratie. Ruim een maand later, op 28 december, volgde nog eens 13.000 euro.

Politieke partijen zijn wettelijk verplicht giften boven de 4500 euro openbaar te maken, maar daar veegt Baudet zijn kont mee af. Vorige week werd al duidelijk dat FVD vooral fungeert als een verdienmodel voor de partijtop. Dat zou niemand moeten verbazen, want in objectivistische kringen geldt graaien-ten-koste-van-alles als een deugd. Geen wonder dat FVD zo populair is bij de redactie van De Dagelijkse Standaard.

Ook al tot niemands verbazing: FVD ontvangt vooral donaties van vastgoedbeheerders, speculanten en ultra-orthodoxe relifascisten als Cor Verkade. Wat natuurlijk weer eens aantoont dat Max Horkheimer volledig gelijk had: “Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen“.

