Complotwappies gaan (weer eens) op de nazitoer

Nieuws van het extreemrechtse wappiesfront: bij een demo tegen de coronamaatregelen, gisteren in Den Bosch, ging het er weer ouderwets antisemitisch en homofoob aan toe. Luister en huiver:

Een kleine recap van de vreedzame demo in Den Bosch💕 Met vandaag in de hoofdrol: Hanz en Maffe Martin (die in een dictatuur ‘tyfuslijer’ tegen een agent kan zeggen zonder opgepakt te worden) pic.twitter.com/3kjpoFkvnm — De sekte van Engel ⭕ (@desektevanengel) October 17, 2020

Waarom dit vuilnis nog niet van de straat is geplukt, is mij een raadsel. Linkse activisten worden in Amsterdam om heel wat minder in een politiebusje afgevoerd. Blijkbaar mogen nazitokkies wat meer.

Ook boeiend: wie financiert dit gespuis eigenlijk? Vragen, vragen.

Ik hoorde onlangs een corona-activist uit het Oosten des lands praten over de Andere Krant. Hij zei er 50 duizend exemplaren van te hebben ontvangen. Gratis, wel te verstaan. 50.000! Daar zit serieus geld achter. Bij het MH17-proces lag ook een stapeltje. Just saying… pic.twitter.com/9Wn3eXBmrJ — Hans de Vreij (@hdevreij) October 18, 2020

Over geld en de coronaprotesten gesproken: de actievoerders hebben de beschikking gekregen over een ‘pied à terre’ in Den Haag. Martin Mourik (een werkeloze IT-adviseur) heeft kennelijk een sleutel. Bezoekers o.a. Tinus Koops, Eldor van Feggelen, Ben van der Kooij e.v.a. pic.twitter.com/AqXR2neE8U — Hans de Vreij (@hdevreij) October 18, 2020

Ik wil ook wel een pied à terre in Den Haag. Maar ik ken niemand met geld daar. De activisten kennelijk wel. De enige vindbare connectie wat dit betreft is met Forum voor Democratie, met name Wybren van Haga. Die staat ook in de Facebook-header van Martin Mourik. Hoe toevallig! pic.twitter.com/EXomyV2s1d — Hans de Vreij (@hdevreij) October 18, 2020

Uitgelichte afbeelding: betoging van extreemrechtse complotwappies in 1927 – Von Bundesarchiv, Bild 146-1969-054-53A / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5664903