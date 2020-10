Kabinet gaat voedselbanken financieel steunen

Het kabinet geeft eenmalig een subsidie van 4 miljoen euro aan het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland. Veel voedselbanken zijn door het coronavirus in de problemen geraakt, variërend van te weinig personeel tot lege schappen door te weinig aanvoer van voedsel.

Het is natuurlijk schandalig dat in een stinkend rijk land als Nederland mensen zijn aangewezen op voedselbanken. Dat gezegd zijnde: zonder de voedselbanken zouden veel mensen niet in staat zijn eten op tafel te zetten, dus resteert ons weinig anders dan voedselbanken te accepteren als een noodzakelijk kwaad (met alle respect voor de mensen die er als vrijwilliger werken).

Het calamiteitenfonds van de Voedselbanken Nederland wordt gevuld door de voedselbanken zélf en donaties van derden. Als gevolg van de coronacrisis doen voedselbanken vaker dan vroeger een beroep op het fonds.

Bron: Rijksoverheid