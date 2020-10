Another one bites the dust! Lange Frans van Youtube geflikkerd

Het kanaal van rapper/domrechtse complotgek Lange Frans is van Youtube geflikkerd. Vorige week werd de clip van zijn complot-rap ‘Lockdown (Fall Cabal)’ al verwijderd.

Youtube treedt sinds vorige week wat harder op tegen complotgekken. Uiteraard zijn bedrijven niet verplicht mee te werken aan het verspreiden van hoaxes en fake news, maar probeer dat de VVMU-fundi’s maar eens duidelijk te maken.

Frans vond het allemaal verschrikkelijk en moest huilen. Waarom Youtube iemand die beweert dat de elite uit bloeddrinkende pedofielen bestaat – en als klap op de vuurpijl fantaseert over het doodschieten van Mark Rutte – een podium zou moeten bieden wist Frans niet duidelijk te maken.

Wij zeggen: geen podium voor extreemrechtse complotgekken. One down, a lot more to go.

Uitgelichte afbeelding: Door http://www.postproduktie.nl, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1317772