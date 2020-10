QAnon-terroristen plaatsen lijst met privé-adressen van politici en journalisten online

Op Telegram hebben QAnon-terroristen een lijst gepubliceerd met de namen en privé-adressen van politici. Ook twee journalisten, Chris Klomp en Marcel Gelauff, staan op de lijst (met dank aan Hans de Vreij voor de info).

De lijst is geplaatst door Wesley Mylana uit Geleen, een van de belagers van Pieter Omtzigt eerder dit jaar. Er staan geen oproepen bij de lijst, maar dat is ook niet nodig: iedereen weet wat de bedoeling is van het online publiceren van privé-adressen.

Mylana ontving de lijst van Francien Latooij, ook een QAnon-adept die actief is op Telegram. Er staan geen oproepen bij. Wesley Mylana is vaak te zien bij demonstraties tegen de corona-maatregelen, hij is aangesloten bij de groep ‘Den Haag in Opstand’. Die heeft contact met FvD. pic.twitter.com/i5UXF4Zjzm — Hans de Vreij (@hdevreij) October 23, 2020

