Fascisten jagen FNV’er van Twitter

Een bestuurder van het FNV is door extreemrechts van Twitter verjaagd nadat ze PVV-stemmers (terecht) betitelde als ‘tokkies’ en de extreemrechtse haathoaxer Fidan Ekiz een ‘excuus-Turk’ noemde (eveneens terecht).

De ophef ontstond nadat een – naar eigen zeggen – op de PVV stemmende ‘journalist’ van het AD een bericht oppikte van ‘Vizier Op Links’, een neo-nazi account op Twitter dat zich bezig houdt met het doxxen van linkse (meest sociaal-democratische) twittergebruikers. De betreffende journalist, ene Sebastiaan Quekel, betitelde Vizier op Links als ‘een oprukkend activistisch platform’ en wist daarbij de ogen droog te houden, op zich een knappe prestatie.

Verband tussen #fidanekiz en #PVV schrijver van @ADnl stukje, bedoel je. Niet bepaald breaking news *KUCH* 24/7 hitsen tegen anderen en dan huilie-huilie bij haar AD collega gaan doen als je een sneer krijgt. Was de tOoN zeker niet goed voor sjarlie Fidan Duk? #devooravond pic.twitter.com/Vxpkau3QFN — SIGILUX (@SIGILUX) October 25, 2020



Het meest schandalige is natuurlijk dat de FNV meteen weer door de knieën gaat. Typerend voor burgerlijk links waar men blijkbaar niet in staat is de rug recht te houden.