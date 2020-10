Virusterroristen op de vuist met politie in Brussel en Rome

In Brussel is de politie op de vuist gegaan met een groep van zo’n 200 viruswaanzinnigen. Eerder liep een demonstratie tegen de coronamaatregelen door leden en sympathisanten van de fascistische knokploeg Forza Nuova in Rome al gierend uit de klauw. In Berlijn werd het gebouw van het Koch-instituut, het Duitse RIVM, met brandbommen bestookt.

De Brusselse politie heeft vanmiddag een einde gemaakt aan een niet toegelaten betoging van extreemrechtse viruswappies in het Jubelpark. Nadat de politie de betoging ontbonden had, liep een deel van de aanwezigen naar het Noordstation, waar een demo van de Gele Hesjes plaatsvond. Een tiental betogers was eerder al van de straat geplukt. Ze bleken in het bezit te zijn van ‘pyrotechnisch materiaal’, wat wijst op hetzij zwaar vuurwerk, hetzij brandbommen.

In Rome werd vannacht ook flink geknokt. De leiding van Forza Nuova, een extreemrechtse politieke partij die zitting heeft in het Europees parlement, had opgeroepen te demonstreren tegen ‘de gezondheidsdictatuur’. Zo’n 200 sympathisanten van FN gaven gehoor aan de oproep. Geheel voorspelbaar liep die betoging vervolgens gierend uit de klauw.

In Berlijn werd het gebouw van het Robert Koch-instituut (Duitse tegenhanger van het RIVM) de afgelopen nacht met brandbommen bestookt.De schade viel mee en de brandjes konden snel geblust worden. De daders wisten te ontkomen.

