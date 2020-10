Peiling IPSOS/EenVandaag: FVD loopt leeg

Het Forum voor Democratie (FVD) raakt in snel temp haar kiezers kwijt. In de laatste peiling van IPSOS en EenVandaag staat de partij op 5 zetels. Dat waren er in januari nog 16.

Volgens de opiniepeilers is de teloorgang van FVD voor een deel te wijten aan Baudet’s omarming van complotgekkies. Ook Baudet’s falende leiderschap tijdens de coronacrisis wordt hem kwalijk genomen. Veel voormalige FVD-kiezers hebben het wel gezien met de inhoudsloze capriolen van de partijleider in de Tweede Kamer. Veel voormalige FVD-stemmers lopen over naar de PVV (tel uit je winst) omdat ze vinden dat die partij wél een inhoudelijke bijdrage levert aan het debat(!).

De PVV blijft gelijk, op 20 zetels. De VVD wint om redenen die mij volledig ontgaan opnieuw en komt uit op 42 zetels, een winst van 2. Het CDA komt uit op 17 zetels. Daarmee komt een hernieuwde samenwerking van VVD, CDA en PVV in zicht, evt aangevuld met SGP en/of FVD (als die laatste partij volgend jaar nog bestaat). Maak je maar geen illusies over burgerlijk rechts.

Het enige lichtpuntje is dat GL er in de peiling 2 zetels bij krijgt. De andere linkse partijen blijven gelijk. De kiezers hebben de sociaal-democraten hun samenwerking met de VVD in Rutte II dus nog lang niet vergeven.