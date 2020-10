PVV-heks Faber krijgt geschiedenisles van Rutte

Niet dat we ter redactie fans zijn van Rutte, maar dit doet hij toch heel mooi. Tijdens de Algemene Politieke beschouwingen in de Eerste Kamer begint PVV-heks Marjolein Faber te zeiken over ‘omvolking’, een naziterm waar men binnen PVV en FVD dol op is. Faber probeert de oorsprong van die term bij de VN(!) te leggen, maar daar trapt Rutte (historicus) niet in.

Tijdens de #APB in de Eerste Kamer probeerde @pvvfaber de term “omvolking” wit te wassen door te verwijzen naar de #VN @minpres was duidelijk “Omvolking komt echt uit de nazi-ideologie” en “Ieder zinnig mens weet waar de term vandaan komt, uit de kringen van Adolf Hitler” pic.twitter.com/I4LXBkic4I — dr. Marina (@mmeeuw) October 28, 2020



Het rapport waar Faber naar verwijst vind je hier. ‘Population replacement’ heeft uiteraard niets te maken met de wijze waarop de term ‘omvolking’ door oude (NSDAP) en nieuwe (PVV/FVD) nazi’s gebruikt wordt. Marjolein Faber is overigens niet in haar eerste leugen gestikt. We kennen haar ook nog van dit incident.