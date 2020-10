Jeremy Corbyn geroyeerd door Blairite scumfucks

Jeremy Corbyn is door de volgelingen van oorlogsmisdadiger Tony Blair geroyeerd als lid van Labour. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat precies gegaan is, want binnen de partijtop geeft men elkaar nu de schuld. Blijkbaar had men verwacht dat iedereen het royement schouderophalend af zou doen. Nu dat niet het geval blijkt te zijn, schuift men elkaar de verantwoordelijkheid voor het besluit in de schoenen.

Het royement is een reactie op een vandaag verschenen flauwekul rapport over ‘antisemitisme binnen Labour’. Corbyn weigerde – terecht – alle conclusie van het rapport te onderschrijven en werd vervolgens geroyeerd.

Iedereen zag het besluit wel een beetje aankomen. Al sinds het aantreden van Corbyn – een authentieke, ouderwetse sociaal-democraat – voeren de Blairites fel campagne tegen hem. Daarbij werd geen middel geschuwd. Zo werd Corbyn er o.a. van beschuldigd een antisemiet te zijn (want hij had en heeft kritiek op Israël). Na de verkiezingsnederlaag eind vorig jaar was het politieke lot van Corbyn bezegeld. Het royement was nog slechts een kwestie van tijd.

Dat wil nog niet zeggen dat Corbyn geen enkele blaam treft. Zijn weigering de uitslag van het Brexit-referendum voluit te accepteren kostte Labour in het noorden van Engeland veel stemmen. Juist dáár hadden veel ‘rode’ kiezers vóór Brexit gestemd. Corbyn’s ‘tactische’, voorzichtige houding werd door die kiezers geïnterpreteerd als ‘verraad’. Het kostte Labour het noorden én de verkiezingen.

Corbyn’s weigering korte metten te maken met de Blairites, uit naam van een illusoire ‘eenheid’, keerde zich na de verkiezingsnederlaag tegen hem. Het is waarschijnlijk de belangrijkste les uit deze hele trieste affaire, een les die iemand als Alexandria Ocasio-Cortez maar beter ter harte kan nemen: maak korte metten met de rechtervleugel van je partij. Doe je dat niet, dan maken zij korte metten met jou. Corbyn overleefde een tegen hem gerichte coup en kreeg tot twee keer toe een mandaat van de leden de coupplegers uit de partij te zetten (of in elk geval op een zijspoor te rangeren). Hij weigerde dat te doen. Vandaag betaalde hij daarvoor de prijs:

starmer has accomplished in a few months what corbyn was unwilling to do in 5 years despite an overwhelming mandate from labour members. he had faith in the institutions of the party, in the bullshit procedures blairites pulled out of their ass. this is his reward. — ☀️👀 (@zei_squirrel) October 29, 2020

they organized a coup against his leadership and corbyn won that race with an ever bigger majority than the first, and then just acted like nothing happened. he just let them continue with their sabotage. they then went on to intentionally lose two elections. it’s a sick joke — ☀️👀 (@zei_squirrel) October 29, 2020

corbyn literally nominated the blairite general-secretary of the party who was a key figure in this sabotage to the house of lords. gave him a life peerage. the guy who intentionally sabotaged an election, lost it by 2000 votes in 2017, and led the coup against him. holy shit pic.twitter.com/Yj2rhhxGxZ — ☀️👀 (@zei_squirrel) October 29, 2020

don’t get me wrong, I love the guy. same with bernie. but holy fucking shit we needed a lenin, a trotsky, a rosa luxemburg. instead we got a weakened version of eduard fucking bernstein, and we wasted at least a decade — ☀️👀 (@zei_squirrel) October 29, 2020



