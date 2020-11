Texaanse Trumpfascisten verhinderen campagnerally Biden

Geheel in de stijl van de knokploegen van Hitler en Mussolini in de jaren dertig van de vorige eeuw, hebben aanhangers van Trump vrijdag in Austin, Texas door middel van brute intimidatie verhinderd dat Joe Biden er een campagnerally zou houden.

Op de snelweg werd de campagnebus al ingesloten door diverse pick-up trucks, die de bus tot stoppen probeerden te dwingen. Een andere auto van een campagnemedewerker die achter de bus aan reed werd daarbij bewust geraakt. Alarmnummer 911 werd gebeld vanuit de bus en er was wel politie, maar de Trumpfascisten waren in de meerderheid.

Toen de bus Austin binnen reed werd men geconfronteerd met een blokkade van Trumpsupporters die het campagneteam deed besluiten het evenement af te gelasten, omdat het onmogelijk leek die nog op een veilige manier door te kunnen laten gaan.

Een geestelijk gezond staatshoofd zou oproepen tot rust en beheersing, maar Trump tweette daarentegen “I LOVE TEXAS!”:

Reactie op twitter:

De Republikeinse partij te Texas werd om een reactie gevraagd:

Oh ja, ‘executies’, als je met oorlogstuig over straat loopt te brallen en dan zelf tegen een kogel aanloopt. De McCloskeys waren die twee stinkend rijke witte Amerikanen die met hun wapens voor hun huis stonden te zwaaien bij een BLM-betoging die voor hun huis voorbij trok. Daar zijn ze nog mee in de problemen gekomen trouwens, want je mag in de VS weliswaar openlijk oorlogstuig dragen, maar je mag er niet mee richten of dreigend rondzwaaien.

Geheel spontaan was deze actie bepaald niet, overigens:

Trump Jr. heeft van tevoren uitdrukkelijk opgeroepen tot deze actie. Benieuwd of deze oproep tot binnenlands terrorisme van de zoon van Trump, even veel aandacht krijgt als de laptop van de zoon van Biden. https://t.co/iOBReWM1PM — Erik Verweij (@erikpjverweij) November 1, 2020

Nog twee dagen, en misschien zal de Verenigde Staten zich dan kunnen verlossen van deze gevaarlijke psychopaat en zijn parasitaire familie. Biden staat voor in de peilingen, ook in diverse swing states, maar niet zo ver dat je er gerust op kunt zijn.