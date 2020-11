Forse straffen voor PVV-tokkies die NRC-columniste bedreigden

Het OM heeft 24 PVV-tokkies veroordeeld tot werkstraffen en forse boetes vanwege het plaatsen van discriminerende, opruiende en beledigende berichten onder een livestream op Facebook op de pagina van NRC-columniste Clarice Gargard.

Gargard verzorgde op 7 november 2018 een livestream van de protesten tegen de Sinterklaasintocht in Amstelveen. Het extreemrechtse plebs plaatste een stroom aan racistische en beledigende reacties onder die livestream.

Het OM besloot er een groepsproces van te maken en sleepte 25 tokkies voor de rechter. Een van de PVV-kiezers werd vrijgesproken omdat niet bewezen kon worden dat de verdachte de reactie zélf had geplaatst, de rest van de verdachten kreeg forse sancties voor de kiezen.

In 18 gevallen oordeelt de rechtbank dat er sprake was van opruiing, met en zonder discriminerende aspecten. Drie personen maakten zich met hun reacties schuldig aan discriminatie, twee personen worden veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie. In één geval acht de rechtbank belediging bewezen. De 24 zijn veroordeeld tot taakstraffen van tussen de 28 en 58 uur en/of boetes variërend van 300 tot 450 euro. Daarnaast moeten 15 verdachten 50 tot 150 euro schadevergoeding betalen aan de columniste, omdat zij met hun beledigende en discriminerende opmerkingen de eer en goede naam of de morele integriteit van de columniste aantastten.

De rechtbank liet zich overigens kritisch uit over het OM. Dat had er volgens de rechter echt wel wat harder aan mogen trekken: “Van de in totaal 7600 reacties onder de livestream had het OM er maar 200 onderzocht terwijl er sprake was van veel meer mogelijk strafbare reacties. Naar het oordeel van de rechtbank was de werkwijze van het OM hierin onvoldoende zorgvuldig”.

Bron: de Rechtspraak