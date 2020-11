Deutsche Bank wil band met Trump verbreken

Deutsche Bank (DB) wil de bestaande band met Donald Trump verbreken. Volgens Reuters heeft DB er genoeg van dat de naam van de bank voortdurend door het slijk gehaald wordt als gevolg van de associatie met Trump.

Trump is DB zo’n $340 miljoen schuldig. De bank zou overwegen de schuld door te verkopen. Over twee jaar wordt de schuld opeisbaar. Dat verklaart ook Trump’s paniekerige gedrag, nu hij in de peilingen op achterstand staat. DB zal de schuld waarschijnlijk niet terugeisen van een zittende president, maar met een baanloze D. J. Trump zal de bank waarschijnlijk heel wat minder consideratie hebben. Trump staat persoonlijk garant voor de leningen: mocht hij die niet terugbetalen, dan kan de schuldeiser zijn persoonlijke bezittingen in beslag nemen.

Bron: Reuters

Uitgelichte afbeelding: Door Shealah Craighead – https://twitter.com/photowhitehouse/status/1006601044539920385, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69881197