Trump’s spirituele adviseur spreekt in tongen

Om de tijd te doden tot de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen binnen is dit juweeltje uit Trumpistan. Je moet toch wát. Trump’s ‘spirituele adviseur’ (ja, die hebben ze in de VS) Paula White leidt een gebed voor Trump. White is een populaire tv-evangeliste. Ze is een overtuigd aanhanger van de ‘welvaartstheologie’ (prosperity theology). Aanhangers van deze leer geloven dat materiële rijkdom een teken van God’s gunst is. God beloont zijn favorieten door regelmatig geld over te maken naar hun bankrekening. Zoiets. Voorwaarde is wél dat je zelf ook regelmatig iets overmaakt naar een of ander goed doel, bij voorkeur natuurlijk de kerk. Kijk, luister en huiver. Only in America.

Presidential spiritual adviser Paula White is currently leading an impassioned prayer service in an effort to secure Trump’s reelection. pic.twitter.com/hCSRh84d6g — Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020



Hier nog eens op de Jijbuis, mét ondertiteling:

