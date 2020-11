Steve Bannon van Youtube en Twitter gegooid na oproep Fauci te onthoofden

Steve Bannon, de voormalige campagneleider en adviseur van Trump, is van Youtube en Twitter gegooid nadat hij had opgeroepen dr. Fauci en FBI-directeur Christopher Wray te onthoofden.

De hoofden van deze beruchte boosdoeners zouden volgens Bannon op pieken gespietst moeten worden en tentoongesteld bij het Witte Huis, als waarschuwing voor de ‘bureaucraten’ in Washington.

De video met de oproep ging uiteraard viraal, waarop alles en iedereen – ook voormalige bondgenoten – over Bannon heenviel.

I’m not Steve Bannon, I’m not trying to … incite violence against the directors of the FBI and NIAID.

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) November 5, 2020