Oprichter Veterans for Trump gearresteerd in Philadelphia

Een van de extreemrechtse terroristen die donderdag werden opgepakt in Philadelphia is Joshua Macias, oprichter van Veterans for Trump. Hier schudt hij de hand van Donald Trump:

Here’s Josh, the alleged QAnon terrorist, shaking hands with @realDonaldTrump sporting a MAGA hat. pic.twitter.com/9dD7MrV4OU — Kristofer Goldsmith (@KrisGoldsmith85) November 7, 2020

Macias reisde samen met Antonio LaMotta, een gekende QAnon-complotgek, vanuit Virginia naar Philadelphia, waar ze van plan waren een stembureau aan te vallen. Beide mannen droegen een handvuurwapen toen ze werden gearresteerd. In hun auto vond de politie een AR-15, QAnon-propagandamateriaal en genoeg munitie om de inwoners van een hele wijk om te leggen.

Macias en LaMotta zijn afgelopen nacht voorgeleid. Hun borgsom is vastgesteld op $750.000 per persoon. Hen wordt verboden vuurwapenbezit ten laste gelegd. Mogelijk volgen er vandaag of morgen meer tenlasteleggingen.

Bron: CNN

