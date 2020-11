Trumpfan gearresteerd wegens stemfraude

Misschien dat Donald Trump eerst eens kritisch naar zijn eigen aanhang kan kijken voordat hij de Democraten beschuldigt van verkiezingsfraude. In Pennsylvania is één van zijn fanboys opgepakt omdat hij de zaak probeerde te belazeren door namens zijn in 2015 overleden moeder een stem op Trump uit te brengen.

De fraudeur, ene Robert Lynn is afkomstig uit Luzerne County, een witte, working class county, die tot 2016 vrij stevig in handen van de Democraten was. Lynn wordt beschuldigd van stemfraude en het vervalsen van de handtekening van zijn moeder.

Het is het eerste geval van stemfraude in Luzerne County in 30 jaar.

