Arie Slob door de pomp, trekt verklaring over afkeuren homoseksualiteit in

Minister Arie Slob (CU) is teruggefloten door het kabinet. Slob zei gisteren in de Tweede Kamer dat (christelijke) scholen homoseksualiteit mogen afkeuren, al dienen ze wel te zorgen voor een veilig leerklimaat voor álle leerlingen.

Hoe die afkeuring zich liet rijmen met een veilig leerklimaat was niet helemaal duidelijk. Slob kreeg dan ook een storm van kritiek over zich heen, ook van coalitiepartners D66 en VVD. Vandaag kwam Slob min of meer terug op zijn woorden. Dat scholen van ouders een verklaring vragen waarin ze homoseksualiteit afwijzen gaat Slob nu tóch wat te ver. Gisteren was dat nog 100% ok.

Minister @arieslob door de pomp. Teruggefloten in kabinet. De verklaring van sommige scholen over afkeuren homoseksualiteit “ is een brug te ver “ zegt hij nu — Ron Fresen (@ronfresen) November 10, 2020



Wel blijft Slob vinden dat je héél precies moet kijken naar wat er precies in die verklaringen staat, maar als ze in strijd zijn met een veilig klimaat op de school moeten ze “op een goede manier” aangepast worden.

