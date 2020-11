Beruchte nazi Tom Metzger overleden

Goed nieuws: de beruchte neo-nazi Tom Metzger is op 4 november op 82-jarige leeftijd overleden. Het nieuws werd eergisteren bekend gemaakt op zijn Facebook-account.

Metzger sloot zich in de jaren ’70 aan bij de Knights of the Ku Klux Klan. Hij schopte het uiteindelijk tot leider (‘dragon’) van de Californische afdeling van de Knights.

In 1980 verliet Metzger de Knights of the KKK, die hij verweet ‘te provinciaal’ te zijn, en vormde hij zijn eigen groep. In tegenstelling tot andere white supremacists, die probeerden onder de radar te blijven, zocht Metzger juist de publiciteit. Die kreeg hij volop toen een demo in Oceanside uitdraaide op een massale knokpartij met tegendemonstranten.

Metzger probeerde de daaruit volgende publiciteit uit te buiten door zich namens de Democraten(!) kandidaat te stellen voor het Huis van Afgevaardigden, maar ging bij de verkiezingen volledig onderuit. In 1982 probeerde hij namens de Democraten een plekje in de Senaat te veroveren, maar dit keer kwam hij zelfs niet door de voorronde.

Na dit dubbele echec richtte Metzger een nieuwe groep op, de White Aryan Resistance, waarmee hij probeerde aansluiting te zoeken bij de groeiende skinheadbeweging. Skinheads waren goed in knokken en rellen, maar verbaal en politiek over het algemeen niet bijzonder begaafd. De intelligente en welbespraakte Metzger werd binnen de kortste keren dan ook de inofficiële woordvoerder van de skinheadbeweging. Met zijn tv-show “Race and Reason” wist hij een miljoenenpubliek te bereiken. Metzger werd pas écht een nationaal figuur toen hij mocht komen opdraven bij Oprah en Geraldo Rivera. Nee: het bieden van een podium aan fascisten is niet nieuw en niet beperkt tot Nederland.

In 1990 kreeg Metzger een forse tegenslag te verwerken: een rechtbank in Portland veroordeelde hem tot het betalen van een schadevergoeding van $12,5 miljoen aan de familie van Mulugeta Seraw, een Ethiopische student die was vermoord door leden van een door Metzger opgezette skinheadorganisatie. De jury oordeelde dat Metzger de leden van de organisatie had aangezet tot ‘het gebruik van geweld tegen minderheden’.

Metzger ging bankroet, maar dat verhinderde hem niet door te gaan met zijn activiteiten. In 1991 verdween hij in Los Angeles in de bak nadat hij publiekelijk een kruis had verbrand en een jaar later zetten de Canadezen hem in Toronto achter de tralies omdat hij het land illegaal binnengekomen was ‘met als doel rassenhaat te propageren’.

De laatste jaren nam Metzger wat afstand van de neo-nazi beweging in de VS, waarin volgens hem teveel conservatieven rondliepen. Over het resultaat van zijn werk was hij overigens heel tevreden: “De beweging zal niet worden gestopt in het nietige stadje Portland. We zitten te diep. We zijn nu ingebed. Begrijp je het niet? We zitten in jullie colleges. We zitten in jullie legers. We zitten bij jullie politie. We zitten in jullie technische beroepen. Waar denk je dat veel skinheads naar toe gegaan zijn? Ze lieten hun haar groeien en gingen naar de universiteit….Ik heb onderweg mijn steentje bijgedragen, zoals de zalm. Ik heb de eitjes gelegd en als ik nu sterf, geen probleem”.

Bron: LA Times

