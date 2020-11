Ex-penningmeester Forza Haarlemmermeer: Paul Meijer heeft ruim 14.000 euro van de partij verduisterd

Volgens Erik Vermeulen, de voormalige penningmeester van de extreemrechtse partij Forza Haarlemmermeer, heeft voorman Paul Meijer tenminste 14.000 euro van de partij verduisterd.

Vermeulen werd in de zomer van 2019 penningmeester van Forza. Al snel stuitte hij op een aantal opmerkelijke zaken, van kindermenu’s tot seizoenkaarten voor Ajax en betalingen op Ibiza en Vlieland. Met Forza als politieke partij hadden die uitgaven niets te maken.

Vermeulen – blijkbaar een integere man, een zeldzaamheid in die kringen – trok binnen de partij aan de bel. Ook meldde hij de vermoedelijke fraude bij de burgemeester van Haarlemmermeer. Die stelt nu een integriteitsonderzoek in. Daar heeft Vermeulen overigens niks aan, hij is door Meijer inmiddels uit de partij gezet.

Meijer weigert vragen te beantwoorden, maar liet op Twitter luchtigjes weten dat er helemaal niks aan de hand is.

Bron: HC Nieuws

