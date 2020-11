MAGA Million March: eerste fascisten arriveren bij het Witte Huis

Om 18.00 uur Nederlandse tijd begint in Washington DC de MAGA Million March, een parade van extreemrechtse organisaties. Het idee is afkomstig van Steve Bannon. Diverse fascistische milities patriotten, waaronder de Proud Boys, hebben al aangegeven aanwezig te zullen zijn. Het doel is niet zozeer steun betuigen aan Trump, als wel zoveel mogelijk rotzooi te trappen. Fascisten gedijen nou een keer bij chaos. Bovendien geeft het Trump de kans de Nationale Garde in te schakelen, mocht het echt gierend uit de klauw lopen.

De voorhoede arriveerde de afgelopen nacht al en toog naar het Witte Huis om ruzie te zoeken met voorbijgangers en journalisten:

Today in Washington, D.C. so-called Patriots will converge.

The night before, many of them showed up in front of the White House, now Black Lives Matter Plaza, to look around, yell some things, and try to start something…

Video by @ZDROberts pic.twitter.com/MtJRxqcSWA

— Greg Palast (@Greg_Palast) November 14, 2020