FVD royeert klokkenluiders

Het Forum voor Democratie (lol) heeft volgens de Volkskrant drie kritische leden van jongerenorganisatie JFVD geroyeerd. Eerder dit jaar waarschuwden deze leden voor extreemrechtse en antisemitische ideeën die leefden binnen de organisatie.

De geroyeerde leden schrokken van wat ze allemaal tegen kwamen binnen JFVD, o.a. in chatgroepen. Ze probeerden het bestuur aan te sporen actie te ondernemen tegen de nazi’s, maar dat werd hen dus niet in dank afgenomen. Volgens het bestuur staat het wijzen op de aanwezigheid van fascistische ideeën en individuen binnen de partij gelijk aan ”scheppen van wanorde binnen de organisatie’. We kid you not.

Verrassend is het natuurlijk niet: dat Baudet een ordinaire fascist is, is al jaren duidelijk. Zijn rechterhand Freek Jansen is geen haar beter. Jansen is Führer van JFVD en fungeert als de trouwe rechterhand van Baudet. Freek houdt er opmerkelijke opvattingen op na, o.a. over de Holocaust. Wat boreale kletspraatjes betreft kan Baudet zelfs nog een puntje zuigen aan Jansen:

