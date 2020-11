Rutte: “Blij dat ik niet op Orban lijk”

Het is niet onze gewoonte Mark Rutte een veer in de kont te steken, maar wanneer het een conflict met fascistenleider Geert Wilders betreft maken we graag een uitzondering. We gaan er natuurlijk vanuit dat dit eenmalig is. Vanmiddag, in de Tweede Kamer:

Zojuist: Wilders en Rutte over premier #Orbán van #Hongarije.#Wilders: “Rutte heeft niet eens de helft van ’t politieke lef en de ballen van Orbán.”#Rutte: “Orbán ’n voorbeeld? Homorechten en persvrijheid beperken? Blij dat ik er niet op lijk. Verschrikkelijk.”#EUCO pic.twitter.com/hRlC8VKh4Z — Fons Lambie (@fonslambie) November 17, 2020



Uitgelichte afbeelding: Door EU2017EE Estonian Presidency – Tallinn Digital Summit. Welcome dinner hosted by HE Donald Tusk. Handshake, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91603010