Pegida wil zondag demo KOZP in Eindhoven verstoren

De fascistische actiegroep Pegida (lees: Edwin Wagensveld) wil komende zondag een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Eindhoven verstoren. Eerder kondigden PSV-hooligans al aan de demo van KOZP met geweld te zullen verhinderen.

Om de feestvreugde nog wat te vergroten heeft ook Hugo Kuijper van de Zwarte Pieten Actiegroep (ZPA) inmiddels aangekondigd zondag naar Eindhoven te zullen afreizen.

Kuijper staat nog rechts van Pegida (ja, dat kan). Hij is oprichter van Rechts in Verzet en verwierf zich in 2018 landelijke faam door een onthoofde pop neer te leggen bij een in aanbouw zijnde moskee in Amsterdam. Kuijper was ook één van de nazi’s die probeerden Sylvana Simons te intimideren door haar thuis te bezoeken. Dat niveau, dus.

Pegida en ZPA zijn inmiddels marginale clubjes die amper nog mensen op de been krijgen, maar nazihools zijn natuurlijk een ander verhaal. Afgelopen zondag ging het in Maastricht bijna mis toen MVV-hooligans een demo van KOZP probeerden te verstoren.

Bron: ED

Uitgelichte afbeelding: By 1Veertje – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86359791