Jongerenorganisatie SP neemt afstand van partijbestuur

ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, heeft afstand genomen van partijsecretaris Arnout Hoekstra. Die zette afgelopen maandag een aantal activisten van Rood weg als ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten die de bevolking zouden willen bewapenen om over te gaan op een burgeroorlog’.

Een aantal van de genoemde activisten stond kandidaat voor het bestuur van ROOD. Het partijbestuur royeerde hen als lid omdat ze ‘een coup’ zouden willen plegen binnen ROOD.

Ook is er geen sprake van een coup. Een aantal van de geroyeerde leden zijn inderdaad kandidaat voor voorzitter en bestuurslid van ROOD. Echter er is geen enkel bewijs dat deze leden ROOD op een of andere manier zouden willen ‘coupen’. Zij staan kandidaat voor een democratische verkiezing van nieuwe kandidaten voor het ROOD-bestuur, daarvoor hebben zij een programma gepresenteerd waaruit blijkt dat zij ROOD willen versterken, en dus automatisch, zoals in de kerndoelen van ROOD staan, zo ook de SP willen versterken. Hetzelfde vindt plaats met de andere kandidaten voor ROOD-voorzitter en bestuur.

Wij roepen het dagelijks bestuur op af te zien van meer van dit soort uitspraken over onze vrienden, partijgenoten en over de werking van de democratie van ROOD. De situatie is zeer geëscaleerd in de afgelopen dagen, en wat ons betreft moeten we een weg vinden om juist het gesprek aan te gaan. Dat kan alleen als het gesprek wordt gezocht op een gelijkwaardige manier als partijgenoten in onze partij. Geen verwijten, maar begrijpen.