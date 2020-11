Tweede Kamer: redden van drenkelingen is een misdrijf

Dat het maar één stap is van burgerlijk rechts naar fascisme, bewees de Tweede Kamer afgelopen donderdag nog maar weer eens. Een motie van Hitlerwannabe Thierry Baudet om het redden van drenkelingen te criminaliseren, kreeg de steun van CDA en VVD.

Uiteraard stemden de poldertaliban, huisjesmelker Van Haga en Henk Krol ook vóór de motie:

Korte reportage van Human Rights Watch over het redden vluchtelingen op zee. Volgens onze volksvertegenwoordigers moet je deze mensen dus gewoon laten verzuipen.

Uitgelichte afbeelding: Vluchtelingenkamp in Algerije – By European Commission DG ECHO – The Sahrawi refugees – a forgotten crisis in the Algerian desert, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20205931