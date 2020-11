FVD wankelt, couppoging van Nanninga

Binnen de leiding van het fascistische Forum voor Democratie (FVD) is ruzie uitgebroken over de homofobe en antisemitische uitlatingen bij JFVD, de jongerenafdeling van de partij. Annabel “dobbernegers” Nanninga wil de jongerenafdeling volledig ‘saneren’, terwijl Thierry Baudet de eerder genomen maatregelen afdoende vindt. Gisteren zette de jongerenafdeling een aantal coördinatoren uit hun functie. Volgens Nanninga is dat “onvoldoende”.

Dat Annabel Nanninga moeite zou hebben met racistische en antisemitische uitspraken, lijkt me sterk. In het verleden liet Nanninga weinig twijfel bestaan over haar eigen opvattingen in deze:

Mij lijkt het waarschijnlijker dat we hier te maken hebben met een ordinaire machtsstrijd. Iedereen die bij FVD betrokken is, is een racist, evenals iedereen die op de partij stemt. De electorale aantrekkingskracht van FVD is voor een belangrijk deel gebaseerd op haar expliciete racisme, antisemitisme en homofobie, iets dat overigens vanaf dag één duidelijk was voor iedereen die niet zijn/haar kop in het zand stak.

Achtergrond is waarschijnlijk de vrije val van FVD in de peilingen. Stond de partij begin dit jaar nog op 25 zetels, inmiddels zijn er daar nog maar 5 van over. Partijbonzen als Nanninga en het Amsterdamse gemeenteraadslid Kevin Kreuger houden Baudet daar verantwoordelijk voor. Baudet’s optreden in de Tweede Kamer getuigt van een tenenkrommende combinatie van domheid en arrogantie en zijn ál te openlijke associatie met complot(be)denkers en alt-right iconen stoot potentiële kiezers af.

Centraal staat Baudet’s innige band met JFVD-voorzitter Freek Jansen. Jansen is een uitgesproken exponent van het alt-right gedachtengoed in Nederland. Hij staat bekend als Holocaustrevisionist, sprak zijn bewondering uit voor het sociaal-economische model van nazi-Duitsland en hield er warme banden op na met de extreemrechtse organisatie Erkenbrand. Binnen de partij bestaat nogal wat weerstand tegen Jansen, maar dat verhinderde Baudet niet hem de zevende plaats toe te wijzen op de kandidatenlijst voor de TK-verkiezingen.

De coup van Nanninga cs komt in feite neer op een poging Jansen te lozen. Volgens de laatste berichten is Baudet daar niet toe bereid. Jansen en Baudet delen hetzelfde gedachtengoed en Jansen schreef mee aan een aantal belangrijke speeches van Baudet.

Laatste nieuws: het bestuur van JFVD is collectief afgetreden. Baudet komt later vanmiddag met een verklaring.



