Theo Hiddema neemt afstand van Freek Jansen (en van Baudet)

De zelfdestructie van Forum voor Democratie (FVD), deel XIV. Theo Hiddema, de nummer 2 van de partij, vreest voor zijn reputatie en gaat – net als eerder Annabel Nanninga – voor schadebeperking.



Het blijft natuurlijk een idiote vertoning. Zoals meerdere mensen opgemerkt hebben: het gaat niet om de poppetjes. De ideologische basis van de partij is totaal verrot. FVD was vanaf dag één een fascistisch project en het vervangen van Jansen of Baudet verandert daar niks aan. Nanninga, Kreuger en Hiddema zijn niet minder rechts dan de partijleider en diens rechterhand. Hun kritiek wordt niet ingegeven door principiële bezwaren, maar door de peilingen en de vrees voor reputatieschade.

