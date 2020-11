Beveiliger wordt kwaad op coronagekkie die zichzelf vergelijkt met Sophie Scholl

Misschien is de mensheid tóch niet reddeloos verloren. Een corona-activiste vergelijkt zichzelf tijdens een manifestatie in Hannover met Sophie Scholl, een Duitse studente en verzetsstrijdster die in 1943 werd vermoord door de nazi’s. Een van de beveiligers trekt dat niet, spreekt haar aan en besluit het bijltje erbij neer te gooien. De dappere verzetsstrijdster barst in huilen uit en verlaat het podium. Niet echt een “Sophie-Scholl-reactie” ben je geneigd te denken.

As a young woman compares herself to Nazi resistance fighter Sophie Scholl at a ‘Querdenker’ (Covid-denier) rally in Hannover, the disgusted security guard quits on the spot. pic.twitter.com/k7QoTJw41d — Mike Stuchbery 💀🍷 (@MikeStuchbery_) November 22, 2020



Uiteraard deed Twitter zijn ding:

beschämend und schändlich (shameful and disgraceful). pic.twitter.com/PcxG0TC8pk — Cor Hergaarden (@corhergaarden) November 22, 2020



Uitgelichte afbeelding: By Figurator – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81517435