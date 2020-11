Rechtse aasgieren cirkelen boven lijk FVD

Het lichaam ligt nog te stuiptrekken, maar de aasgieren zijn alvast begonnen er stukken vlees af te scheuren. Als eerste natuurlijk de VVD. Volgens Tweede Kamerlid Bente Becker – altijd in voor wat boreaal gezwatel – is het risico groot dat in tijden van crisis veel migranten naar Nederland komen om Ons Volk homeopathisch te verdunnen ‘vanwege onze welvaart’.

Het liefst ziet de VVD dat er een mini-Schengenzone komt waarin omliggende landen gezamenlijk de grenzen bewaken, een idee dat eerder al op tafel werd gelegd door de Franse president Macron, die na de aanslag in Nice ook zijn innerlijke rechtsextremist heeft ontdekt.

Becker wil een ‘nationaal crisisplan voor migratie’, want op de EU kun je niet vertrouwen. Om Onszelf beter te beschermen tegen de Afrikaanse en Aziatische horden zullen we volgens de VVD zélf hard in moeten grijpen. Desnoods moeten de grenzen maar dicht.

Kunnen we wel ingewikkelde analyses op loslaten, maar het is natuurlijk allemaal niet zo moeilijk. De Brusselse correspondent van de Financial Times vat dit adembenemende stukje politiek cynisme perfect samen:

An official from Rutte’s VVD party once told me that if they needed to ramp up popularity ahead of elections they can activate a fallback plan called the “three M’s: Money, Migrants and Morroccans”. Four months to go before election day: pic.twitter.com/M0gjEHXWKo

