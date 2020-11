Baudet schrijft leiderschapsverkiezingen uit + Updates

Zoals verwacht legt Thierry Baudet zich niet neer bij de couppoging van GeenStijl, TPO en Annabel Nanninga. Je kunt zeggen wat je wilt, maar het is en blijft top entertainment.

De rust had moeten terugkeren. Maar nu dreigt de ziel van de partij verloren te gaan. Daarom schrijft @thierrybaudet leiderschapsverkiezingen uit. pic.twitter.com/5Tt8a5TiJo

Waarschijnlijk kán Baudet dit niet eens doen, maar aan dat soort ‘bureaucratische details’ laat hij zich vast niks gelegen liggen. Vermoedelijk hoopt hij dat deze aankondiging voor Nanninga en de andere criticasters aanleiding is op te stappen. Baudet kan dan de leiding van de partij weer overnemen en zichzelf tot voorzitter voor het leven benoemen.

Updates: we zitten nu in Monty Python territorium

Bestuur van Forum voor Democratie gaat nu overleggen over wat ze gaan doen. Voor hen komt het filmpje en de boodschap van #Baudet als een verrassing. Zegt voorzitter Lennart vd Linden. Hij was net in de Kamer voor een overleg.

— floor bremer (@floorbremer) November 25, 2020