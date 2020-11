Drentse Statenleden stappen uit FVD

De leegloop bij FVD gaat door. Vandaag kondigden vier Drentse Statenleden aan uit de partij te zullen stappen. Twee Statenleden blijven gewoon lid.

Het is nog niet duidelijk hoe de vier verder denken te gaan. Mogelijk wordt er een nieuwe partij opgericht. Eerst vindt er echter overleg plaats met “de achterban”. In welke vorm dat overleg plaats moet vinden is ook nog niet duidelijk. Baudet beschikt over de ledenlijst en zal er ongetwijfeld weinig voor voelen die ter beschikking te stellen aan de afvalligen.

Uiteraard struikelen de afgescheiden Drentse Statenleden over hun eigen benen in hun drang te benadrukken hoe ‘gematigd’ ze altijd zijn geweest. Statenlid Rob Camies: “Ik durf te zeggen dat wij de meest gematigde afdeling zijn van het land. We hebben ook de luxe dat we in Drenthe wonen, de mooiste en rustigste plek van Nederland. Het is niet de Randstad, waar alles op zijn kop staat”. Een strategie die overigens best eens zou kunnen werken, nu de meeste journalisten kilo’s boter op hun hoofd hebben.

Ook elders in den lande gaat de uittocht door. De Limburgse gedeputeerde Ruud Burlet stapt uit Forum voor Democratie. Zijn fractie in de Staten beraadt zich vanavond over de koers. Naar verwachting zal ook daar een meerderheid besluiten uit de partij te stappen. In Flevoland stapten donderdagavond vijf van de zes Statenleden op, in Overijssel vier van de vijf.

Update: het is niet bij te houden. Ook in Noord-Holland stappen vijf Statenleden uit de partij. Baudet blijkt weinig vrienden te hebben.

Bron: DvhN

Uitgelichte afbeelding Door DWDD – DWDD, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73142900