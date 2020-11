The Soap Continues: Baudet uitgeschreven als bestuurder FVD

Thierry Baudet is bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven als bestuurder meldt FVD op Twitter:

Thierry reageerde onmiddellijk:

Ik zie nu dat de coupplegers mij wederrechtelijk en in strijd met de statuten hebben uitgeschreven als bestuurder bij de KVK. Absurd. Dit kan juridisch niet en is zoveelste bewijs vd ordinaire wijze waarop deze mensen opereren, laster verspreiden en proberen #FVD over te nemen. https://t.co/apWED8mi3N — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2020



Tien minuten later gooide de Boreaal Gezalfde een video op Twitter waarin hij de twee overgebleven tegenstanders in het bestuur oproept op te stappen. Door de ontstane patstelling in het bestuur kan Forum momenteel helemaal niks. Er kan geen geld uitgegeven worden en deelname aan de verkiezingen is uitgesloten:

De mensen die me uit de partij wilden jagen, zijn zelf weggegaan. Nu willen bijna 50.000 FVD-ers hun partij terug. Maar in het bestuur is het 2-2. Er kan geen enkel besluit genomen worden. #FVD mag niet gegijzeld raken. Ik roep Van der Linden en Rooken op: stap nu op! pic.twitter.com/r3TMeU4FFk — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2020



Wordt ongetwijfeld vervolgd.

(Foto: videostill)