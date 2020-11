Positie Paul Cliteur aan universiteit Leiden lijkt onhoudbaar

Paul Cliteur, de mentor van zo menig polderfascist, komt steeds meer onder vuur te liggen. Na de onthullingen over de nazistische opvattingen van Baudet gaf Cliteur zijn zetel in de eerste Kamer op, maar sprak hij wél zijn steun uit voor Baudet.

Je zou denken dat die steun dan ook geldt voor de opvattingen van Baudet, maar dat is kennelijk niet het geval. Iedereen en alles op de rechterflank – inclusief GeenStijl en De Dagelijkse Standartenführer – is druk bezig het eigen straatje schoon te vegen, en Cliteur is geen uitzondering:

Vermoedelijk is het allemaal te weinig en te laat. Cliteur is behalve mentor van Baudet ook hoogleraar aan de Rechtenfaculteit van de universiteit Leiden en niet iedereen is daar even content mee. Tot nu deed rector magnificus Carel Stolker alsof zijn neus bloedde, maar daar lijkt verandering in te komen:

Zeker, Lieke, het verwijt van een patroon van antisemitisme rond FvD is uiterst zorgelijk en raakt daarmee ook Paul Cliteur. Antisemitisme en racisme, en ook het daarvan niet-afstand nemen, zijn totaal maar dan ook totaal onaanvaardbaar. Wordt snel vervolgd. https://t.co/TVDHD8oJGx — Carel Stolker 😷 (@CarelStolker) November 28, 2020

De positie van Paul Cliteur, de aan de Universiteit van @UniLeiden verbonden mentor van Thierry Baudet wordt steeds onhoudbaarder.

Hem wordt verweten dat hij te weinig afstand neemt van de het antisemitisch en extreemrechts gedachtengoed bij FvD. pic.twitter.com/2UN0lRRmQU — DrJH (@DrJHAmsterdam) November 28, 2020

Een klager die zich niet serieus genomen voelde, mailde aan Cliteur : ‘Ik schrik omdat jij niet schrikt.’ Cliteur vond verder onderzoek toch niet nodig?

Ontkenning van Baudet was voor Cliteur genoeg om er verder niet op in te gaan pic.twitter.com/bvY0XsE5N3 — DrJH (@DrJHAmsterdam) November 28, 2020

Inmiddels lijkt Cliteur uitsluitend nog op de steun van nazi-apologeet Zihni Özdil te kunnen rekenen:

En laat Paul Cliteur met rust @CarelStolker. Academische vrijheid is academische vrijheid. Verlies je niet in het postmoderne equivalent van moffenmeiden kaalscheren. — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) November 28, 2020



Niemand neemt beroepstroll Zihni nog serieus, dus zal de steun van Zihni Cliteur waarschijnlijk weinig helpen. Inmiddels keert zelfs een naïeve sukkel als Miko Flohr zich tegen Cliteur:

Trust me, naïever dan Miko Flohr wordt het niet:

Wanneer zelfs iemand die zó onnozel goed van vertrouwen is zich tegen je keert, kun je waarschijnlijk maar beter de eer aan jezelf houden.

Uitgelichte afbeelding: Door Vera de Kok – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37685617