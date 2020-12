Coronagek Tinus Koops (weer eens) opgepakt

De extreemrechtse coronagek Tinus Koops is gisteren voor de zoveelste keer (we zijn de tel inmiddels wat kwijt) opgepakt, dit keer wegens ‘opruiing’. De precieze aanleiding is niet duidelijk, maar mogelijk hangt het samen met de oproep van Tinus Rutte te belagen.

Tinus’ aanhouding verliep (helaas) niet heel spectaculair, maar voor de liefhebber hebben we hier de beelden:

Filmpje: de aanhouding van Martijn (‘Tinus’) Koops, voorman van de actiegroep ‘Nederland in opstand’. Volgens de agenten is de aanhouding wegens opruiing. ZIjn eerste reactie: “Ze willen me onderuit halen.” Tinus is overgebracht naar Den Haag https://t.co/PkqrEVQUoS pic.twitter.com/QH4UjFIaFv — Hans de Vreij (@hdevreij) November 30, 2020



Mocht je medelijden met Tinus hebben, werp dan eens een blik op zijn vriendenkring. Hier verklaart Etienne van Basten van de NVU zich solidair met zijn goede vriend Tinus:

Etienne van Basten (van de NVU) wil heel graag dat zijn goede vriend Tinus Koops van Nederland in Opstand vrijgelaten wordt. pic.twitter.com/ToGiG6HpzO — Oma Willies Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) December 1, 2020



