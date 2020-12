Macron haalt bakzeil: artikel 24 wordt herschreven

Het ‘omstreden’ artikel 24 uit de nieuwe Franse veiligheidswet wordt volledig herschreven. Het artikel verbiedt/verbood(?) het uitzenden van beelden van de politie. Macron haalt na dagen van heftige protesten en rellen nu bakzeil.

Afgelopen zaterdag ging alleen al in Parijs een kleine 50.000 mensen de straat op om te protesteren tegen de wet. Daarbij kwam het – zoals in Frankrijk gebruikelijk is – tot flinke rellen. Veel bondgenoten van Macron loopt het nu dun door de broek, waardoor de Franse president zich gedwongen ziet tot een terugtrekkende beweging.

Macron dacht enkele recente aanslagen te kunnen gebruiken om de bevoegdheden van de politie eens lekker uit te breiden, maar dat stuit dus op meer weerstand dan hij verwacht had.

De wet is inmiddels aangenomen door de Nationale Vergadering, maar moet nog door de Senaat. Macron en zijn partij En Marche beweren nu dat iedereen hen verkeerd begrepen heeft en dat er helemaal niet staat wat er staat. Om alle ‘misverstanden’ op te helderen wordt het beruchte artikel 24 nu ‘volledig herschreven’. Wat natuurlijk kan betekenen dat de formulering verandert, maar de wet inhoudelijk hetzelfde blijft.

Excellent, but the entire policy goal of ‘reforming Islam’ by means of authoritarian statism has to be defeated. https://t.co/OS0OEKVUyA

— Richard Seymour (@leninology) November 30, 2020