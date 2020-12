Overijsselse fractievoorzitter door landelijk bestuur FVD uit partij geknikkerd

Johan Almekinders, de fractievoorzitter van FVD in de Provinciale Staten van Overijssel is door het landelijk bestuur uit de partij gezet.

Aanleiding is een kritische brief die Almekinders schreef. Daarin eist hij dat het partijbestuur het referendum over Baudet intrekt.

Het partijbestuur reageerde niet op de brief, althans niet rechtstreeks. In plaats van inhoudelijk te reageren, deelde een medewerker van het partijbureau hem mede dat zijn lidmaatschap beëindigd was. Opmerkelijk, want Almekinders had naar eigen zeggen zijn lidmaatschap niet opgezegd:

Daar denkt @SilviodeGroot van het #FVD partijbureau anders over. Die heeft mij na het lezen van @PhilipDeWW mijn lidmaatschap beëindigd. Wat vreemd is wat ik heb zelf mijn lidmaatschap niet opgezegd en ben ook niet geroyeerd als lid door @lennartvdlinden. pic.twitter.com/Zn3NsstbVO — Johan Almekinders (@JJ_Almekinders) December 2, 2020



Almekinders wordt nu op Twitter door mensen die beter zouden moeten weten als een held binnengehaald, maar daar is geen enkele aanleiding toe. Tot voor kort had het Overijsselse Statenlid geen enkele moeite met Baudet’s boreale gewauwel. In de brief aan het partijbestuur wordt ook niet gerefereerd aan het racisme en het antisemitisme waar de partij van hoog tot laag vanaf dag één mee doordrenkt is. Almekinders en zijn medeondertekenaars storen zich aan de ondoorzichtige en ondemocratische procedures binnen de partij, niet aan Baudet’s racisme. File under ‘opportunism’, samen met de redactie van DDS, het CIDI, het NIW en alle andere windvanen die plotseling het licht hebben gezien.

Bron: rtv Oost

Uitgelichte afbeelding: Door DWDD – DWDD, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73142900