Ondertussen, in Trumpistan, deel XXXXVI

Trump’s advocaat Rudy Giuliani moet na alle verloren rechtszaken écht wanhopig zijn, want inmiddels plukt hij blijkbaar zijn getuigen rechtstreeks uit de kroeg.

Hier getuigt ene Melissa Carone voor een commissie in Michigan die onderzoek doet naar verkiezingsfraude. Daar is natuurlijk geen sprake van, maar door dergelijke details laat Giuliani zich tegenwoordig niet tegenhouden. Melissa heeft overduidelijk meerdere whiskey’s achter de kiezen en maakt het zó bont dat zelfs de allesbehalve kinderachtige Giuliani probeert haar in te tomen. Tevergeefs:

a drunk woman is trump team’s star witness in michigan pic.twitter.com/qGxEI3hp2G — marisa kabas (@MarisaKabas) December 3, 2020

Uitgelichte afbeeldinG: Door André Karwath aka Aka – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=165839