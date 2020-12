Nazi’s besmeuren pand The Black Archives in Amsterdam

Zoals eerder al gemeld, is het pand van The Black Archives in de Amsterdamse Dapperbuurt besmeurd door nazi’s. Muurschilderingen van Surinaamse helden, waaronder dat van de in april 1945 in een concentratiekamp overleden verzetsstrijder Anton de Kom, zijn witgeschilderd. Op de muur zijn stickers geplakt met de tekst ‘roetveegpiet is genocide’.

Oprotten uit onze stad, met je giftige racistische drek. #LaatZeNietLopenhttps://t.co/52Dya6Vnpp — Jazie Veldhuyzen (@JazieAnthony) December 3, 2020



“Roetveegpiet is genocide” is een verwijzing naar de neonazistische “white genocide”-complottheorie.

Aanhangers van deze geschifte theorie denken dat (de niet bestaande) “massa-immigratie” zal leiden tot – en zelfs uitdrukkelijk als doel heeft – de witte bevolking van Europa en de VS te vernietigen, een idee dat ook in de kringen rond Baudet en Wilders populair is. Daar heet het overigens ‘omvolking’. Aanhangers hebben meerdere zware aanslagen gepleegd, met als meest beruchte die van de Noor Anders Breivik in 2011.

Uiteraard zijn ‘de Joden’ nooit ver weg. De inmiddels overleden neonazi David Lane beweert in zijn White Genocide Manifesto dat: “[…] all Western nations are ruled by a Zionist conspiracy to mix, overrun and exterminate the White race.[….] The inevitable result of racial integration is genocide for the White race through miscegenation”.

Marginaal gedoe van een stel gekkies? Nou, nee:

Niet zo moeilijk te raden in welke hoek de daders gezocht moeten worden. De politie bekijkt momenteel de camerabeelden, dus hopelijk volgen er snel arrestaties.

Goede suggestie:

Woedend om het nieuws dat het gebouw van The Black Archives van @theNUC1 is besmeurd. Ik heb mijn woede omgezet in een donatie, dat kun jij ook doen: NL06 ABNA 0246 4020 83 t.n.v. stichting New Urban Collective o.v.v. Donatie the Black Archives en je naam. — Antoinette – ZP is racisme. (@antionette_69) December 3, 2020

Uitgelichte afbeelding: Anton de Kom – Door Onbekende fotograaf – De Correspondent, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66116417