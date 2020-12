Zogenaamde Stichting Uitbanning Genocide waarschijnlijk verantwoordelijk voor bekladding Black Archives

De bekladding van The Black Archives in de Amsterdamse Dapperbuurt is waarschijnlijk het werk van Micha van Tongeren, alias de Stichting Uitbanning Genocide (we kid you not).

GeenStijl (ere wie ere toekomt) wees er vanochtend op dat Van Tongeren in onderstaand tweetje de actie min of meer opeist.

Mitchell Esajas @theNUC1 en @TheRebelThePoet: waarom alleen illegale muurschilderingen maken van zwarte activisten? Deze *racistische* muurschilderingen hebben nu meer *diversiteit* gekregen van Sinterklaas! Zeg eens snel sorry, anders moeten jullie mee in de zak van #ZwartePiet. pic.twitter.com/kZbX4PBx6X — Stichting Uitbanning Genocide (@SUGenocide) December 3, 2020



Van Tongeren probeerde in 2019 de intocht van Sinterklaas in Apeldoorn te blokkeren omdat er alleen roetveegpieten bij aanwezig zouden zijn. Hij sleepte de gemeente Apeldoorn zelfs voor de rechter, maar dat eindigde in een smadelijke aftocht. In een al even gestoord als hilarisch betoog claimde Van Tongeren dat hij zonder Zwarte Piet geen groot gezin zou stichten. Ergo: het afschaffen van Zwarte Piet is een vorm van genocide. QED! De rechter was – weinig verrassend – niet erg onder de indruk van dit betoog en stelde Van Tongeren in het ongelijk.

Ook volgens KAFKA is Van Tongeren de meest waarschijnlijke dader:

Deze Stichting Uitbanning Genocide heeft een adres gebruikt dat vlakbij het pand van Black Archives in #Amsterdam gelegen is. — OnderzoeksgroepKafka (@Kafkanet) December 4, 2020

De Stichting Uitbanning Genocide heeft ook dezelfde banner op twitter als de stickers die er op Black Archives geplakt zitten #Amsterdam @Politie_Adam pic.twitter.com/k0XtYgxGj6 — OnderzoeksgroepKafka (@Kafkanet) December 4, 2020



Van Tongeren is duidelijk niet het helderste licht aan het firmament, maar in wezen verschilt zijn betoog natuurlijk maar weinig van hetgeen je dagelijks kunt lezen op de hashtags #PVV en #FVD:

Smerig genocidaal stuk tuig @advocaatsmeets. In plaats van u inhoudelijk te verhouden tot de genocide die hier gepleegd wordt (dat zal pijnlijk voor u zijn om te doen) gaat u over tot totalitaire maatregelen: *institutioneel racisme* bestrijden zelfs indien dat niet bestaat!!?!! pic.twitter.com/BQtFG0TF5T — Stichting Uitbanning Genocide (@SUGenocide) December 3, 2020



De man mag dan rijp zijn voor een inrichting, zijn gedachtegoed is helaas wijdverbreid.

Uitgelichte afbeelding: Door Onbekende fotograaf – De Correspondent, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66