Eva Braun trekt zich terug uit de politiek

Eva Braun Vlaardingerbroek trekt zich voorlopig terug uit de politiek. Braun stond hoog op de lijst van FVD, maar koos in het interne conflict partij tégen Baudet. Ietwat pijnlijk voor Thierry, want in het verleden deelden beiden een tijdje hetzelfde bed.

Goed nieuws, dus. One down, a lot more to go. Oh: in dat verhaal van Eva zijn we niet geïnteresseerd. Tot nooit meer ziens.

