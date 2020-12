Nazi’s bedreigen antiracisten in Den Haag

Het nazigroepje Vizier op Links heeft in Den Haag, waar vandaag een antiracistische demo plaatsvindt, posters geplakt waarin wordt opgeroepen linkse activisten te doxxen.

Straks naar het protest “Sta op tegen racisme, zwijgen is geen optie” op de Koekamp in Den Haag. https://t.co/HVMwljbq5J De organisatoren zijn al gearriveerd. Ze troffen posters aan van het extreem-rechtse clubje dat de laatste maanden anti-racisten en andere linksen bedreigt. pic.twitter.com/Qpa3xA5STJ — Doorbraak Eu (@Doorbraakeu) December 6, 2020



Vizier op Links (VoL) is een nazistisch doxxaccount op Twitter dat met enige regelmaat linkse mensen bedreigt. Kijkend naar het taalgebruik en de stijl is het account waarschijnlijk afkomstig uit de hoek van fascistische uitgeverij De Blauwe Tijger of mogelijk het inmiddels ter ziele gegane Erkenbrand. Het account wordt vermoedelijk beheerd door één persoon, al verlenen anderen ongetwijfeld hand- en spandiensten. VoL doet niets strafbaars, maar schendt wél op dagelijkse basis de regels van Twitter. Er zijn mensen om heel wat minder van het platform gegooid, maar Twitter weigert tot op heden VoL op straat te bonjouren.

Paul Wilders (broer van) zegt te weten wie het account beheert, maar wil de identiteit van de accountbeheerder pas vlak voor de verkiezingen onthullen. Daarmee suggereert Paul Wilders min of meer dat het een bekende PVV’er zou zijn, mogelijk zelfs iemand die hoog op de lijst staat.

