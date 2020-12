Nanninga en Eerdmans richten nieuwe extreemrechtse partij op

Brekend: een nieuwe loot aan de bruine stam! Joost Eerdmans en Annabel Nanninga presenteren vrijdag een nieuwe (crypto)fascistische partij, onder de overigens weinig inspirerende naam Nieuw Geluid Nederland (NGNL).

Nanninga en Eerdmans behoren tot de groep FVD’ers die tot voor kort net deed alsof ze niet wisten dat Thierry Baudet een ordinaire nazi is. Toen FVD kelderde in de peilingen ontdekte dit komische duo plotseling hoe fout Thierry is, met de inmiddels overbekende gevolgen.

Uitgelichte afbeelding: Annabel in een passende ambiance – Door Guido van Nispen from amsterdam, the netherlands – Annebel Nanninga, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55241499