Geen coronavaccin voor arme landen, rijke landen kopen alle vaccins op

Negen van de tien mensen in lage-inkomenslanden zullen volgend jaar waarschijnlijk niet worden gevaccineerd tegen Covid-19, omdat de meest veelbelovende vaccins door het westen zijn opgekocht. Rijke landen met 14% van de wereldbevolking hebben 53% van die vaccins voor zichzelf gereserveerd. Het meest schrijnende voorbeeld is Canada, dat genoeg vaccins heeft ingekocht om élke Canadees vijf keer in te enten.

Indien er niets verandert, zullen honderden miljoenen – en mogelijk enkele miljarden – mensen in arme landen de komende jaren niet ingeënt worden. Ain’t capitalism beautiful.

Van de drie meest veelbelovende vaccins is alleen het Oxford University/AstraZeneca beschikbaar voor de armen. De prijs van dit vaccin wordt opzettelijk laag gehouden. Bovendien kan het vaccin onder relatieve hoge temperaturen bewaard worden, iets wat niet geldt voor de andere vaccins.

Van het Pfizer/BioNTech-vaccin gaat 96% naar de rijke landen. Het Moderna-vaccin is zelfs exclusief bestemd voor het westen.

De People’s Vaccine Alliance, een samenwerkingsverband van o.a. Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now en Oxfam wil dat de vaccinbedrijven hun kennis beschikbaar stellen aan de WHO. Op die manier zouden miljoenen vaccins voor een lage prijs geproduceerd kunnen worden. De huidige situatie leidt er volgens een woordvoerder van de Alliance toe dat “…..rijke landen genoeg doses hebben om iedereen bijna drie keer te vaccineren, terwijl arme landen niet eens genoeg hebben om gezondheidswerkers en mensen die risico lopen te bereiken…Het huidige systeem, waarbij farmaceutische bedrijven overheidsfinanciering gebruiken voor onderzoek, exclusieve rechten behouden en hun technologie geheim houden om de winst te verhogen, kan vele levens kosten”.

Bron: de Guardian

Uitgelichte afbeelding: Pixabay