Egyptische dictator krijgt hoogste Franse onderscheiding

De Franse president Macron bewijst (weer eens) dat het geleuter over ‘democratie’ en ‘mensenrechten’ uitsluitend bedoeld is voor de publieke tribune. Vanwege zijn vele verdiensten als lakei van het Westen krijgt de Egyptische militaire dictator Sisi het légion d’honneur, de hoogste Franse onderscheiding:

Deze maand bereikte de mensenrechtensituatie in Egypte een dieptepunt: ➡️ Tienduizenden politieke gevangenen

➡️ Een ongekende executiegolf

➡️ Structurele martelingen in gevangenissen De reactie van Frankrijk? De hoogste Franse onderscheiding voor president Sisi.#Schandalig https://t.co/5fhN6bDcZa — Amnesty NL (@amnestynl) December 10, 2020



Human Rights Watch schrijft over de mensenrechten in Egypte het volgende:

Onder de regering van president Abdel Fattah al-Sisi maakt Egypte de ergste mensenrechtencrisis in vele decennia mee. De autoriteiten hebben tienduizenden vreedzame critici gevangengezet, waaronder meer dan 4.000 personen die zijn gearresteerd in de nasleep van de vreedzame protesten in september 2019. Ernstige mensenrechtenschendingen – waaronder marteling, verdwijningen en buitengerechtelijke executies – door beveiligingsfunctionarissen vinden routinematige en in vrijwel absolute straffeloosheid plaats. De omstandigheden in de gevangenissen zijn erbarmelijk en honderden gevangenen, waaronder politieke gevangenen, zijn tijdens hun detentie om het leven gekomen door onvoldoende medische zorg, onder hen voormalig president Mohamed Morsy. Grondwetswijzigingen die in 2019 zijn aangenomen te midden van massa-arrestaties en onderdrukking van fundamentele vrijheden, hebben een autoritair bewind in de wet verankerd en het leger in staat gesteld openlijk in de politiek in te grijpen.

Iemand die nog iets wil zeggen over de superieure Westerse normen en waarden?

