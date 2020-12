VVD-poll op Twitter gekraakt!

Twitter is natuurlijk een open riool, maar er valt ook regelmatig wat te lachen, vooral wanneer het socialemediateam van de VVD een poll organiseert. We dachten dat de ranzige reactionairen liberalen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie inmiddels hun lesje wel geleerd hadden, maar nee:

Les 1: organiseer nooit een provocerende poll op Twitter, want dan ga je gegarandeerd plat op je bek.

Les 2: het aantal linkse activisten (of misschien gewoon het aantal mensen met fatsoen in hun donder) op Twitter is groter dan het aantal huisjesmelkers.