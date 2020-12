Milo Yiannopoulos zweert de Republikeinse partij te zullen vernietigen

Voormalig alt-right icoon Milo Yiannopoulos gaat de Republikeinse partij tot de grond toe afbranden. Hoe de inmiddels vrijwel volledig irrelevante Milo dat voor zich ziet is niet helemaal duidelijk, maar het idee juichen wij natuurlijk van harte toe.

Milo dacht na de verkiezing van Trump triomfen te kunnen vieren, maar dat viel nogal tegen. In 2016 werd hij wegens het herhaaldelijk maken van racistische opmerkingen van Twitter geflikkerd, niet veel later gevolgd door Facebook. Dat hij het neuken van jonge jongetjes goedpraatte werd hem door de neofascistische conservatieve beweging in de VS niet in dank afgenomen en kostte hem zijn positie bij Breitbart. Omdat hij met lezingen ook al geen rooie cent meer verdient – niemand wenst hem nog uit te nodigen – balanceert het voormalige icoon – al een tijdje op de rand van het faillissement.

Inmiddels leidt Milo een zieltogend bestaan op Parler. Afgelopen weekend kwam alle opgekropte frustratie er in één keer uit:

The mood is good over on Parler pic.twitter.com/ibmagtThL8 — Wild Geerters (@classiclib3ral) December 12, 2020



Inmiddels zijn volgens Milo de opties voor extreemrechts beperkt tot ófwel een burgeroorlog ófwel afscheiding: “Er zijn nu maar twee opties. Afscheiding of oorlog. Afscheiding verdient de voorkeur. Het Zuiden moet herrijzen”.

Bron: Pink News